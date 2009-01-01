Экс-сенатор Чечни устроил стрельбу возле Кремля

С 2004 по 2009 годы Умар Джабраилов представлял в Совете федерации Чеченскую Республику.

Умар Джабраилов sled.net.ua

В Москве бывший член Совета Федерации и основатель ассоциации "Аванти" Умар Джабраилов ночью был доставлен в отделение полиции после стрельбы в отеле Four Seasons (бывшая гостиница "Москва") в центре российской столицы рядом с Кремлём.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что 29 августа вечером в полицию поступило сообщение о том, что в отеле постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из принадлежащего ему наградного пистолета произвёл выстрелы вверх.

Пострадавших в результате происшествия нет. Вобуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В свою очередь анонимный телеграмканал Mash сообщает, что стрельбу в отеле из своего пистолета Ярыгина устроил сам господин Джабраилов, в номере которого обнаружили отверстия от пуль. Утверждается, что причиной стрельбы стало то, что заказанную в номер еду Умару Джабраилову доставила уборщица отеля, а не официант.

О задержании Умара Джабраилова также сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации агентства, против бизнесмена было возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Также стало известно, что "Единая Россия" приостановила членство в партии экс-сенатора и бизнесмена Умара Джабраилова после инцидента в московском отеле. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии. По информации издания, правоохранители задержали Джабраилова в его номере, где был найден белый порошок, бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки.

В свою очередь журналистка Ольга Романова сообщила в Facebook, что Джабраилова "задержали поздно ночью после жалобы охраны, что у них в лифте катается мужчина с пистолетом в руках".

"Не сообщается, полиция или Росгвардия приехали на место и в 633 номере обнаружили Умара, а также многочисленные дырки от пуль в потолке и полу номера. Умар сдался без боя, позволил заковать себя в наручники и оправился в отдел", – рассказала она.

С 2004 по 2009 годы Умар Джабраилов представлял в Совете федерации Чеченскую Республику, а также был заместителем председателя комитета Совета федерации по международным делам и членом российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Джабраилов также известен как бывший владелец отеля "Рэдиссон Славянская". В середине 1996 года американский бизнесмен и глава СП "Интурист-РедАмер Гостиница и деловой центр" Пол Тейтум заявил, что господин Джабраилов угрожал убить его, чтобы вывести из списка учредителей СП, а в ноябре того же года американец был расстрелян неизвестным в подземном переходе рядом с Киевским вокзалом в Москве. Причастность Умара Джабраилова к этому убийству не была доказана, однако ему был запрещён въезд в США.

Напомним, в Москве подсудимые напали на конвоиров, четверо нападавших убиты.