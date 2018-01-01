Глава МИД Британии Борис Джонсон отказался от рукопожатия с российским послом

В России утверждают, что инцидент восприняли спокойно.

Борис Джонсон отказался пожать руку российскому послу Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон во время встречи в британском МИД не стал пожимать руку послу России Александру Яковенко.

Российский дипломат заверил, что, согласно британскому дипломатическому протоколу, не произошло ничего экстраординарного. Об этом сообщает ТАСС.

"Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", — добавил он.

По словам Яковенко, его британский коллега продемонстрировал поведением свое возмущение политикой России.

Посол России заверил, что действие Джонсона не вызвало у него негодование.

"Но мы воспринимаем все эти вещи спокойно. Для меня разговор с министром даже по такому неприятному для них поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать", — сказал он.

Как известно, МИД Великобритании вызвал российского посла в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим токсином.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Напомним, Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.