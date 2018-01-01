Глава МИД Британии Борис Джонсон отказался от рукопожатия с российским послом

В России утверждают, что инцидент восприняли спокойно.
Российский дипломат заверил, что, согласно британскому дипломатическому протоколу, не произошло ничего экстраординарного. Об этом сообщает ТАСС.
"Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", — добавил он.
По словам Яковенко, его британский коллега продемонстрировал поведением свое возмущение политикой России.
Посол России заверил, что действие Джонсона не вызвало у него негодование.
"Но мы воспринимаем все эти вещи спокойно. Для меня разговор с министром даже по такому неприятному для них поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать", — сказал он.
Как известно, МИД Великобритании вызвал российского посла в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим токсином.
Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.
Напомним, Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.