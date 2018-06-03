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На Землю вернулся экипаж МКС

Сегодня, 16:04

После отстыковки "Союза МС-07" от МКС стартовала работа длительная экспедиция МКС-56.

МКС
С МКС на Землю вернулись три члена экипажа. Открытые источники
Три члена экипажа МКС на спускаемой капсуле корабля "Союз МС-07" приземлились в казахстанской степи неподалеку от города Жезказган.

Как сообщил корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами, на Землю вернулись:

  • астронавт NASA Скотт Тингл,
  • российский космонавт Антон Шкаплеров,
  • астронавт JAXA Норишиге Канаи.

После отстыковки "Союза МС-07" от МКС стартовала работа длительная экспедиция МКС-56 под командованием американца Эндрю Фойстела. Бортинженерами экспедиции выступили астронавт NASA Ричард Арнольд и космонавт Роскосмоса Олег Артемьеви. Втроем они займутся работами по проведению научных экспериментов до 8 июня – в этот день на станцию прибудет следующий экипаж. После этого экспедиция МКС-56 начнет работу в полном составе.

Наполним, в США успешно запустили произведенную в Украине грузовую ракету Antares. Космический грузовик Cygnus доставил при помощи РН Antares на МКС 3,3 тонн груза для экипажа и проведения научных экспериментов.

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Теги:  
МКС, NASA, Роскосмос, Союз МС-07
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