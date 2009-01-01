"Огромное Конго". Журналист объяснил, почему путинская Россия обречена

Паразит не умеет мыслить и анализировать, он жив инстинктами, пишет Сотник.

Путинская Россия обречена, считает Сотник Reuters

Путинская Россия — это государство, захваченное серой нежитью, абсолютными паразитами.

Об этом российский журналист Александр Сотник написал в Facebook.

Он отметил, что в РФ "троечники громоздятся на всех ветвях власти, которые сами же и подпиливают".

"Паразит не умеет мыслить и анализировать, он жив инстинктами: урвать, сожрать, схватить и снова сожрать. Дальнейшее его не интересует. Алчность только наращивает его аппетиты", — подчеркнул журналист.

"Путинская Россия не вписывается в сегодняшний цивилизационный ландшафт. Она выглядит как недоразумение размером в 1/7 часть суши. И этот масштаб лишь усиливает эмоцию: вот такое огромное Конго...

По большому счету, сегодня мы наблюдаем последнюю схватку дохлого XX века с набирающим инерционную скорость веком XXI. Глупо задавать вопрос: кто победит? В этом веке потребительская саранча обречена", — добавил Сотник.

Напомним, ранее российский журналист рассказал о развале РФ.