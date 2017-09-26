Палестинец застрелил троих израильских полицейских

Нападавший также был ранен.
Об этом со ссылкой на радио Армии Израиля сообщает Reuters.
Террорист попытался проникнуть в поселение Хар-Адар вместе с группой палестинских рабочих, а затем открыл огонь по вооруженным израильским полицейским, пишет Lenta.ru.
Отмечается, что нападавший также был ранен.
Издание напомнило, что в июле палестинец зарезал троих израильтян, проникнув в жилой дом в еврейском поселении на Западном берегу реки Иордан. Инцидент произошел на фоне массовых протестов палестинских арабов из-за запрета мусульманам младше 50 лет приходить на пятничную молитву в Аль-Аксе.
Также напомним, что в апреле 2017-го в Иерусалиме арабский террорист зарезал студентку из Британии.