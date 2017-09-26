Палестинец застрелил троих израильских полицейских

Нападавший также был ранен.

Израильская полиция Reuters

открыл огонь на въезде в одно из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и застрелил троих израильтян, еще один человек получил ранения.

Об этом со ссылкой на радио Армии Израиля сообщает Reuters.

Террорист попытался проникнуть в поселение Хар-Адар вместе с группой палестинских рабочих, а затем открыл огонь по вооруженным израильским полицейским, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что нападавший также был ранен.

Издание напомнило, что в июле палестинец зарезал троих израильтян, проникнув в жилой дом в еврейском поселении на Западном берегу реки Иордан. Инцидент произошел на фоне массовых протестов палестинских арабов из-за запрета мусульманам младше 50 лет приходить на пятничную молитву в Аль-Аксе.

Также напомним, что в апреле 2017-го в Иерусалиме арабский террорист зарезал студентку из Британии.