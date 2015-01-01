Песков утверждает, что у Кремля нет компромата на Трампа

Кто-то хочет навредить отношениям между РФ и США, распространяя "утки", считает Песков.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

Кремль не имеет компромат на избранного президентом США республиканца, информация о его наличии является "абсолютной выдумкой".

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы России Владимира Путина — Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что на "фабрикацию таких уток" надо реагировать с юмором.

"У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютной выдумкой", — отметил спикер.

Песков считает, что такие заявления направлены на то, чтобы навредить отношениям между Российской Федерацией и США. "Кремль не занимается сбором компромата", — утверждает пресс-секретарь.

Ранее американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на Дональда Трампа, который якобы подготовлен неназванным бывшим сотрудником британской разведки.