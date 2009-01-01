Польше вопреки. Туск переизбран главой Евросовета

Политик будет занимать должность председателя Европейского совета до 2019 года.

Дональд Туск Reuters

В четверг, 9 марта, на саммите ЕС в Брюсселе бывший премьер-министр Польшибыл переизбран на должность председателя Европейского совета.

Такое решение одобрили 27 из 28 глав стран и правительств государств-членов ЕС, пишет Deutsche Welle.

В то же время издание уточнило, что против переизбрания Туска активно выступала Польша.

"Должность председателя Европейского совета до 2019 года будет занимать 59-летний польский политик", — отметили журналисты.

Накануне польский премьер Беата Шидло направила главам государств и правительств 27 стран Евросоюза письмо, в котором говорится, что Туск, находясь на посту главы Евросовета, "грубо нарушил" принципы политического нейтралитета и вмешался во внутренние дела Польши.

"Критика в его адрес связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи со звучащими в ее адрес обвинениями в отказе соблюдать верховенство закона и стандарты демократии", — добавило издание.

Ранее сообщалось, что Европарламент решил лишить неприкосновенности кандидата на пост президента Франции — Марин Ле Пен (СМИ называют ее подругой главы России Владимира Путина).

