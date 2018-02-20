"Прекращение огня в Сирии". Стали известны детали телефонного разговора Маркель и Макрона с Путиным

Европейские лидеры отметили, что важен первый шаг к длительному перемирию.

Меркель и Макрон поговорили по телефону с Путиным Фото: коллаж РБК-Украина

Трехсторонний телефонный разговор между канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным состоялся 25 февраля.

Сообщение о полилоге с деталями беседы появилось на официальном сайте главы германского правительства.

"Канцлер и президент Макрон призвали президента России Путина оказать максимальное давление на сирийский режим, чтобы добиться немедленного прекращения огня в Восточной Гуте", – отмечается в пресс-релизе.

В сообщении сказано, что стороны позитивно оценили принятую Советом безопасности ООН резолюцию о 30-дневном перемирии в регионе, которая позволит эвакуировать мирных жителей и предоставит возможность доставить гражданам страны гуманитарную помощь.

"Москва должна использовать свое влияние на сирийский режим, чтобы прекращение огня начало действовать немедленно, – заявили лидеры Франции и Германии.

Меркель и Макрон отметили, что перемирие позволит принять политическое решение по данному вопросу, а также станет первым шагом к длительному миру в рамках Женевского переговорного процесса.

"Берлин и Париж, как и раньше, готовы к сотрудничеству с Россией и другими международными партнерами для этой цели", - подвели итог европейские собеседники.

Напомним, Совет безопасности ООН 24 февраля единогласно одобрил резолюцию, согласно которой на 30 дней в Сирии будет введен режим прекращения огня.