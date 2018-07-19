Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе – Bloomberg

По информации источников, хозяин Кремля не планировал пока выносить эту идею на публику.

Путин предлагает Трампу закончить конфликт в Украине референдумом Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал на совещании с послами и постпредами, что предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум на Донбассе, чтобы урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.

"Там есть некоторые идеи относительно способов урегулирования кризиса в юго-восточной части страны. Договорились проделать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, это также является положительным таким элементом движения вперед", – передает слова российского лидера Bloomberg.

По словам источников агентства, Путин решил дать Трампу время обдумать предложение прежде чем выносить его на публику. Предполагается, что идея хозяина Кремля может означать, что Путин хочет остановить конфликт, продолжающийся четыре года.

"Хотя Путин и охарактеризовал предложение относительно Украины как то, что поможет положить конец четырехлетнему конфликту в Украине, маловероятно, что идея проведения референдума понравится Украине и ее партнерам в Европе, которые продолжают оставаться сторонниками соглашения о перемирии на Донбассе", - отмечают в Bloomberg.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о референдуме, однако сказал, что некоторые идеи по урегулированию кризиса в Украине обсуждались на саммите в Хельсинки.

Напомним, в Вашингтоне не исключают, что очередная встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится осенью текущего года.

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