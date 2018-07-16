"Все по закону": Путин после встречи с Трампом заявил, что "вопрос Крыма закрыт"

16 июля 2018, 19:44

Раз был референдум, то все по закону, уверен российский президент.

Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму.

По итогам сегодняшней встречи в Хельсинки глава России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп дали совместную пресс-конференцию, на которой Путин заявил, что "вопрос Крыма закрыт".

"Позиция президента Трампа по Крыму известна, он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к РФ. У нас другая точка зрения: мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН. Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все", – заявил российский президент.

Как известно, Россия аннексировала Крым после незаконного и непризнанного цивилизованным миром "референдума" 16 марта 2014 года. Украина, а вместе с ней большинство стран мира не признают присоединение полуострова к России. При этом на данный момент де-факто Киев не контролирует полуостров, а между ним и материковой Украиной действует контрольно-пропускной режим.

Напомним, президент США Дональд Трамп после встречи "тет-а-тет" с главой Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что это было неплохое начало для саммита.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что аннексия Крыма Россией и другие проблемы в отношениях с НАТО не являются поводом для изоляции страны.

При этом Вашингтон пообещал Киеву, что президент США Дональд Трамп не станет поступаться интересами Украины на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Накануне спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что американские СМИ неверно истолковали позицию президента США Дональда Трампа, Вашингтон не планирует признавать Крым частью России.

"Белый дом высказался очень ясно - советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сказал он, отметив, что Москва ответственна за "гибридную войну" в Крыму и конфликт на Донбассе.

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

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Россия Украина США Крым саммит договоренности Хельсинки Дональд Трамп Владимир Путин анненксия Крыма
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