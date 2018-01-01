Путин не намерен выдавать США граждан РФ, обвиняемых в хакерских атаках

Президент собирается защитить россиян, которых американские спецслужбы считают виновными во вмешательстве в выборы.

На вопрос журналистки об экстрадиции хакеров Путин ответил категорично Фото: скрин видео NBC News

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не выдаст Соединенным Штатам Америки своих граждан, которых подозревают в хакерских атаках и вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году.

Об этом он завил в интервью NBC News, отрывок которого телеканал опубликовал 4 марта.

Ведущая спросила Путина, намерен ли он экстрадировать в США обвиняемых в хакерских атаках граждан своей страны.

"Никогда... никогда Россия не экстрадирует своих граждан, также, как и США", - категорично заявил президент России.

Путин акцентировал, что данное преступление, если оно действительно было совершенно, могут расследовать и в России.

"Я знаю, что они не представляют российское государство, российские власти. Что именно они делали, понятия не имею. Если они и сделали что-то, пусть американские коллеги предоставят нам материалы, детали и данные, мы их изучим", - заявил президент РФ.

Напомним, ранее авторитетное американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые знакомы с расследованием, сообщало, что как минимум шесть членов российского правительства причастны к взлому серверов Демократической партии и изъятии конфиденциальной информации, которая стала публичной во время президентских выборов 2016 года.