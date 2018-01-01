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Пытал, насиловал и откачал всю кровь. В США сценариста признали виновным в убийстве украинки

Сегодня, 14:59

Присяжные единогласно признали Блейка Лейбела виновным в убийстве.

Яна Касьян
Погибшая украинка Яна Касьян фото: vk.com
Стали известны новые подробности зверского убийства украинки Яны Касьян, которая погибла ровно два года назад в Голливуде.

Украинку нашли мертвой со следами избиений, пыток и изнасилования, кроме того, у Касьян также откачали всю кровь.

По подозрению в убийстве был арестован бойфренд покойной — сценарист популярных комиксов "Синдром" Блейк Лейбел. Затем над ним начался суд, который, собственно, продлился целых два года и закончился только сейчас.

Отмечается, что присяжные единогласно признали Лейбела виновным как в убийстве, так и в совершении того, что ему предшествовало. Теперь его ждет жизнь в тюрьме без возможности досрочного освобождения, сообщает HollywoodReporter.

Кроме того, у Лейбела и Касьян осталась дочь, которая родилась всего за несколько недель до страшного события. Судя по всему, теперь ее опекуном будет мама Яны.

Напомним, ранее сообщалось, что Блэйку Лейблу в США грозит смертная казнь.

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Теги:  
США, убийство, Яна Касьян, Блейк Лейбел
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