Сценаристу, зверски убившему украинку в Голливуде, грозит смертная казнь

Дело канадского сценариста и автора комиксов Блэйка Лейбла, убившего украинскую модель Яну Касьян, начнут рассматривать в ноябре.

Об этом сообщает Fox News.

Сейчас 36-летний сын богатых родителей из Канады сидит в тюрьме в Лос-Анджелесе в ожидании досудебного рассмотрения дела об убийстве и пытках 30-летней украинки.

Журналисты отмечают, что ему грозит смертная казнь за убийство с особой жестокостью: вскрытием было установлено, что мужчина по сюжету своего же комикса нанес своей возлюбленной и матери маленького ребенка скальпированную травму головы и выкачал кровь из ее тела.

Тело модели нашли в ванной в доме Лейбла в Голливуде.

"Я никогда раньше этого не видел. И я сомневаюсь, что судебные патологоанатомы в этой стране или за рубежом видели такое даже во время войны", — сказал Toronto Sun один из следователей Лос-Анджелеса.

The Mirror отмечает, что после вскрытия полиция Лос-Анджелеса назвала это убийство самым ужасным преступлением в истории города. Сам Блэйк Лейбл свою вину так и не признал. Убийство было совершено в мае 2016 года, но суд еще не рассматривал дело.

Яна Касьян эмигрировала в США в 2014 году. В Украине она работала в налоговой инспекции, а в Лос-Анджелесе занялась рекламой. C Блэйком девушка познакомилась на одной из вечеринок. Тогда он был женат и у него было двое детей.

"КП в Украине" пообщалась с родственницей 30-летней Яны Касьян, в убийстве которой обвиняется американский сценарист.

"Единственное, что мы ждем — смерти, его казни, чтобы его убили. Его посылали на психологическую экспертизу, и она показала, что он вменяемый, то есть — отдавал отчет своим действиям. Он еще врал, мол, ребенок, которого родила Яна — не его, да и вообще он ее не знал. Но ДНК-экспертизы доказали обратное. Сейчас он вообще ни с кем не хочет говорить".

Напомним, полиция назвала имя подозреваемого в жутком убийство детей украинского пианиста в США.