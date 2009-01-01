"Разочарование в Европе". В "путинских" СМИ началась мощная пропагандистская кампании — эксперт

Эмиграция из РФ в последние годы бьет все рекорды, отметил Эйдман.

Человек и флаг России, иллюстрация Reuters

Публицист, социолог, двоюродный брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцовазаявил, что в "путинских" СМИ началась массированная пропагандистская кампания под кодовым названием "россияне разочаровались в Европе и возвращаются домой".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время аналитик подчеркнул, что анонимные соотечественники якобы жаловались журналистам, как их "мучили" за рубежом.

"В путинских СМИ… началась массированная пропагандистская кампания под кодовым названием "Россияне разочаровались в Европе и возвращаются домой", — отметил публицист.

По его словам, неизвестные "рассказывают о том, как их мучили в Европе ужасные русофобы, преследовали и заставляли оправдываться". "Ну как тут было не вернуться на горячо любимую родину. Естественно, в реальности все с точностью до наоборот", — добавил Эйдман.

"Даже согласно официальной статистике эмиграция из России в последние годы бьет все рекорды. Власти вынуждены нагло врать, чтобы напугать россиян ужасами жизни на Запад", — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что норвежское интернет-издание The Independent Barents Observer обвинило российские РИА Новости и "Комсомольскую правду" в создании фейка об украинских атомных электростанциях.