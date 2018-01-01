Российский политолог пояснила, почему отравление Скрипаля стало для Запада точкой невозврата

Лилия Шевцова заявила, что негатив в отношении России накапливался годами.

Лилия Шевцова считает, что Европа относительно России не продемонстрировала единство

Отравление в Британии российского экс-шпиона Сергея Скрипаля нервно-паралитическим ядом стало "последней каплей" в чаше терпения стран Запада относительно действий РФ на международной арене

Однако этому предшествовал ряд крайне негативных событий. Об этом известный российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова заявила во время чата в "Главреде".

"Сбитый MH17 заставил Запад принять весьма жесткий пакет санкций в отношении России. На Западе последние годы происходило постепенное накопление раздражения в отношении Кремля, который, однако, был уверен, что Запад все проглотит. Не вышло. Нужно было очень постараться, чтобы вызвать у западной и очень расслабленной элиты стремление сдержать Россию и дать ей понять, что существует черта, через которую нельзя переступать", - отметила спикер.

По словам Шевцовой, даже сейчас страны Европы не продемонстрировали единство. Это свидетельствует о том, что Россия еще обладает колоссальным потенциалом для раскола ЕС.

"Да, 27 европейских стран приняли участие в небывалой акции — массовой высылке российских дипломатов. Беспрецедентное событие! Но в Европе все же остаются влиятельные прокремлевские силы в Италии, Франции, Нидерландах. Даже в Германии социал-демократы все еще следуют своей Остполитик, которая предполагает сотрудничество с Кремлем. Австрия предпочитает не поддерживать нынешние санкции в отношении Москвы, претендуя на роль "моста" между Европой и Россией", - подытожила политолог.

Напомним, во время чата в "Главреде" Лилия Шевцова отметила, что граждане России пытаются адаптироваться к сложившейся ситуации — к коррупции, падению жизненного уровня и беспросветности, а протестный потенциал в РФ внешне невелик.