Северная Корея готовит новый запуск баллистических ракет

КНДР провела испытание нового ракетного двигателя, поскольку было замечено быстрое движение транспорта возле объектов.

Запуск ракеты в КНДР, иллюстрация. Reuters

разработку межконтинентальной баллистической ракеты и провести ядерное испытание

В этом году Северная Корея (КНДР) может закончить, чтобы усовершенствовать технологию запуска ракет большой дальности, а также повысить масштабы угрозы против Соединенных Штатов.

Об этом говорят данные разведки Южной Кореи сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Агентство внимательно следит за событиями, поскольку существует вероятность, что в этом году Северная Корея может запустить ряд баллистических ракет под прикрытием запуска спутника и мирного развития космоса, но в действительности для того, чтобы увеличить угрозу для Соединенных Штатов", — заявили южнокорейские депутаты после встречи с представителями разведки, которая проходила за закрытыми дверями.

По словам члена разведывательного комитета парламента Южной Кореи И Ван Юна, похоже на то, что КНДР недавно провела испытание нового ракетного двигателя, поскольку было замечено быстрое движение транспорта возле ракетных объектов.

Он добавил, что никаких признаков неминуемого ядерного испытания на данный момент не выявлено.

Кроме того, южнокорейская разведслужба получила информацию, что КНДР впервые за 20 лет проводит проверку в политуправлении армии. В результате вскрытых нарушений наказание понесли руководитель Главного политуправления Хван Бёнсо, его первый заместитель Ким Вонхон, а также ряд других генералов, сообщает РИА Новости.

Напомним, КНДР уже угрожает всему миру и призывает не поддерживать США.

Ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки и в любой момент в регионе может начаться ядерная война.