Совет ЕС выделил Украине 1 млрд евро и уточнил – на что

Окончательное выделение этих средств продолжает зависеть от выполнения ряда требований.

Совет ЕС одобрил выделение Украине €1 млрд. 1zoom.ru

13 июня

Об этом сообщила пресс-служба органа.

"Сегодня Совет одобрил выделение 1 млрд евро новых кредитов для покрытия финансовых расходов на финансирование Украины, а также поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ (в этой стране – ред.)", — отмечается в сообщении пресс-службы в Twitter.

Ранее сообщалось, куда и на каких условиях пойдет 1 млрд евро от ЕС. При этом уточнялось, что даже после окончательного решения Евросоюза о предоставлении средств, его выполнение все равно продолжает зависеть от выполнения ряда требований в сфере борьбы с коррупцией и продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

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