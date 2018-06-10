Как Украина собирается повышать цены на газ: в НБУ объяснили, на что пошли в Раде ради транша МВФ

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что в Нацбанке ожидают получения пятого транша МВФ к осени этого года.

"У нас есть действующая программа с МВФ, она заканчивается в первом квартале 2019 года. Насколько я понимаю, в период выборов МВФ никаких программ подписывать не будет, то есть в следующем году подписание вряд ли состоится. Сугубо технически новая программа возможна только в 2020 году, а вот будет ли она – это отдельный вопрос", – рассказал он в интервью "Зеркалу недели".

Среди главных причин, почему не дают транш, он назвал вопрос формирования цены на газ по принципу импортного паритета и создание Антикоррупционного суда. "На этой неделе Верховная Рада, наконец, одобрила законопроект, и мы надеемся, что это даст зеленый свет для дальнейших переговоров с МВФ", – отметил глава НБУ.

Что касается цен на газ, то Смолий заявил: "Под первое обязательство финансирование уже поступило. Но мы его до сих пор не выполнили. Причины понятные – поднимать тарифы на газ перед выборами никто не соглашается".

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По его словам, НАК "Нафтогаз Украины" предложила МВФ вариант, при котором по рыночной цене газ будет отпускаться потребителям, населению и промышленности, но правительство будет компенсировать затраты тем гражданам, которые не способны заплатить полную стоимость.

"Кроме того, они предложили уменьшить норму потребления газа, что позволит часть средств экономить и с этих денег выплачивать компенсации малообеспеченным. Такая модель не сразу была одобрительно воспринята МВФ, но, в конце концов, ее признали приемлемой для продолжения переговоров", – добавил Смолий.

Ранее сообщалось о том, что в МВФ нашли для украинских властей повод поднять населению цены на газ.

Напомним, в украинском Минфине пояснили, как решается вопрос о подорожании газа для украинцев. Чиновник также весьма своеобразно охарактеризовал работу украинских финансистов во время переговоров по газовому вопросу с МВФ.