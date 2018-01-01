Стало известно число нападений на украинцев в Польше в 2017 году из-за национальности

В течение 2017 года полиция Польши зарегистрировала 39 случаев нападений на граждан Украины.

В Польше в 2017 году 39 раз нападали на граждан Украины zaxid.net

В Польше в течение 2017 года зарегистрировано 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости, сообщили в посольстве Украины в Польше

"Правоохранительные органы Польши сообщили Посольству Украины в РП, что в течение 2017 года полиция зарегистрировала 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости", — сообщили в посольстве.

В то же время, в течение января-марта 2018 года в посольство обращений от граждан Украины, на которых было совершено нападение по национальному признаку, не поступало. От польских компетентных органов информация об избиении украинцев не поступала, передает УНН.

Напомним, 19 марта у посольства Украины в Варшаве прошла манифестация польских националистов, которые сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Такая акция стала ответом на шествие, которое состоялось во Львове 4 марта, приуроченное ко дню гибели Шухевича. Участники марша несли в руках антипольские лозунги.