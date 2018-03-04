Праворадикалы провели во Львове антипольское факельное шествие, фото и видео

По центральным улицам Львова вечером 4 марта прошли активисты праворадикальных организаций с факелами в руках.

Шествие приурочено ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича, который был убит 5 марта 1950 года. Об этом сообщает местное издание ZAXID.NET.

Ежегодное мероприятие, по сведениям очевидцев, в этом году приобрело радикальный оттенок – участники шествия несли в руках провокационные антипольские лозунги.

Стартовала традиционная акция с площади Рынок, на которой собралось около тысячи человек. Затем участники с зажженными факелами пошли по улицам, выкрикивая нелицеприятные лозунги в адрес Польши.

"Город Львов не для польских господ", "Помни, чужак, здесь хозяин украинец", "Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!", "Наша земля - наши герои", "Идея нации - против деградации" и другие, - рассказывают журналисты.

Глава "Национального корпуса" в Львовской области Святослав Серый в комментарии СМИ рассказал, почему участники шествия несли огромный баннер с надписью: "Город Львов не для польских господ".

"Этот лозунг связан с последним скандальным законом, принятым в Польше, и поведением городских властей на сессии горсовета, когда проходило голосование за красно-черные флаги. Здесь два в одном. Принятый в Польше закон для нас недопустим. Мы ни в коем случае не выступаем против польского народа, но мы против популистской власти Польши, которая приняла этот скандальный закон. Поэтому мы сегодня вышли показать, что Львов - это бандеровский город и никто не будет указывать нам, кого чествовать", - заявил активист.

По словам Серого, в шествии приняли участие активисты "Национального корпуса", ВО "Свобода" и "Правого сектора".

Напомним, 1 марта в Польше вступил в силу скандальный закон об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов относительно Третьего рейха и Холокоста.