Трамп готов к военному варианту: нанести КНДР "сокрушительный удар"

Трамп отметил, что военное вмешательство не является приоритетным, чтобы помешать КНДР вести свою ядерную и ракетную программу.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его страна имеет решимость и волю для того, чтобы использовать военную силу в отношении КНДР и нанести ей "сокрушительный удар".

Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Reuters.

В то же время Трамп отметил, что военное вмешательство не является первым вариантом, который рассматривает Вашингтон, чтобы помешать КНДР вести свою ядерную и ракетную программу.

"Мы полностью готовы ко второму варианту — не предпочтительному варианту. Но если мы сделаем выбор в пользу этого варианта, то он будет разрушительным для Северной Кореи. Он называется военным вариантом. Если нам придется его принять, мы это сделаем", — сказал американский президент.

Напомним, Северная Корея провела свое шестое и крупнейшее ядерное испытание 3 сентября, которое, по его утверждению, было взрывом водородной бомбы.

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