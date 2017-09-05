Третий Ким. Время безнаказанности

Виталий Портников

Публицист, журналист

5 сентября 2017, 17:29

За последние годы система убедилась, до какой степени ядерное оружие помогает жить в атмосфере полной безнаказанности.

Цивилизованный мир — в поиске ответа на вопрос, что ему делать с северокорейским режимом. Никакого точного ответа на этот вопрос не существует. Начало войны на Корейском полуострове может обернуться самой настоящей катастрофой для региона и в первую очередь для Южной Кореи. Но и не замечать темпы, с которыми режим в Пхеньяне продвигается к созданию собственного ядерного оружия, тоже нельзя.

Чтобы найти выход, стоит ответить самим себе на вопрос: а почему это происходит именно сейчас? Почему маргинальный режим, который всегда находил некий компромисс с Западом, теперь с такой уверенностью провоцирует на войну и Соединенные Штаты, и соседей? Неужели "третий Ким" настолько наглее первых двух тиранов? Да нет же, суть северокорейской коммунистической монархии — система. Система, которая остается незыблемой.

Ким Чен Ын

Но за последние годы эта система убедилась, до какой степени ядерное оружие помогает жить в атмосфере полной безнаказанности. Это то, о чем я предупреждал, когда российские войска оккупировали Крым. Главным возражением против активных действий Запада было то, что нельзя серьезно конфликтовать с ядерной державой. Вот когда международное право и принципы человечности нарушали Сербия или Ирак — проблем не было. А Россия — совсем другое дело. На нее нужно давить экономически, ее нужно убеждать в том, что нарушение международного права бьет по интересам самой страны-нарушителя. Санкции имеют кумулятивный эффект, рано или поздно в России все поймут. Без России миропорядок все равно невозможен, с Путиным надо договариваться по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Президент США Дональд Трамп — тот самый Трамп, который обещает остановить КНДР — повторяет все это по сей день, не отдавая себе отчета в том, что каждое такое слово — его личный вклад в будущую войну с Пхеньяном. Но для Трампа — как и для многих других политиков на Западе — отношения с Россией и умиротворение КНДР практически никак не связаны.

Но это если смотреть из Вашингтона или Брюсселя. А теперь попробуем посмотреть из Пхеньяна. Выглядит картина совершенно иначе. Украину, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, никто не стал защищать — даже при наличии Будапештского меморандума. А Россия с ее ядерным потенциалом наслаждается полной безнаказанностью. Так что нужно делать, чтобы к тебе шли на поклон? Нужно делать бомбу!

Это — простая логика и она стала прямым результатом недальновидной политики Запада по отношению к агрессору из Кремля. И вот беда пришла оттуда, откуда не ждали. При этом расплачиваться за близорукость своих политиков будут не столько сами жертвы агрессии, сколько те, кто не стал их защищать или те, кто на них напал.

Именно такой была логика Мюнхена и последующих событий Второй Мировой войны. За нежелание защищать Чехословакию заплатили своими жизнями миллионы европейцев, за союз Сталина и Гитлера — миллионы советских людей.

За нежелание защитить Украину и остановить агрессию, за нежелание продемонстрировать, что обладание ядерным арсеналом — не повод для безнаказанности — тоже будут платить. И платить очень дорого.

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Россия Путин США Запад Виталий Портников КНДР авторская колонка Ким Чен Ын испытания ядерный Трамп водородный
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