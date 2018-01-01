Трамп пожаловался на дороговизну военных учений с Южной Кореей

По словам презинта США, учения также провокационны.

Дональд Трамп Reuters

Военные учения, которые регулярно проводят американские и южнокорейские ВС, являются чрезвычайно дорогим и провокационным.

Об заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Приостановка "военных игр" на время переговоров была моим распоряжением, потому что они чрезвычайно затратны и накладывают плохой отпечаток на добросовестные переговоры", - написал он.

По словам презинта США, учения также провокационны. "Мы можем возобновить их немедленно, если переговоры сорвутся, хотя, я надеюсь, этого не произойдет", - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что в рамках договора о денуклеаризации США предъявили КНДР требования по 47 пунктам.

Напомним, 12 июня, в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый саммит США-КНДР.

По итогам встречи Трампа и Ким подписали совместный документ. Лидер КНДР выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Трамп пообещал предоставить "гарантии безопасности" властям Северной Кореи в обмен на отказ от ядерного оружия.

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