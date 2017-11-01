Трамп решил отменить визовую программу Green Card: намерен обратиться к Конгрессу США

Я собираюсь обратиться к Конгрессу, чтобы немедленно начать работу по устранению этой программы, заявил президент США.

Дональд Трамп Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратится к Конгрессу с требованием отмены визовой программы Green Card.

Как сообщает The New York Times, Трамп призвал Конгресс отменить длительную иммиграционную программу, благодаря которой, по его обвинениям, подозреваемому в совершении теракта на Манхэттене удалось попасть в США.

"Я сегодня начинаю процесс ликвидации программы диверсификационной визовой лотереи", — заявил Трамп.

"Я собираюсь обратиться к Конгрессу, чтобы немедленно начать работу по устранению этой программы", — подчеркнул президент США.

Также он заявил, что рассмотрит возможность отправки арестованного подозреваемого в совершении террористического нападения в Нью-Йорке в американскую тюрьму в заливе Гуантанамо на Кубе.

Издание отмечает, что еще ни один арестованный на территории США не был отправлен в Гуантанамо, а также ни один задержанный за границей не был доставлен в эту тюрьму с 2008 года. Также отмечается, что перевод подозреваемого из Нью-Йорка в Гуантанамо может поднять ряд конституционных и юридических вопросов.

Кроме того, президент США пообещал ужесточить судебные приговоры против террористов, но не уточнил каким образом.

Отметим, что Украина входит в тройку стран-лидеров по числу участников лотереи "грин карт".

По данным исследовательского центра Pew (Pew Research Center), в 2015 финансовом году (последний год с доступными подробными данными по заявкам от стран), около 12% из 14,4 млн человек, подавших заявки на участие в лотерее, составляли граждане Ганы (1,7 млн). Еще 10%, или около 1,4 миллиона кандидатов, были из Узбекистана. Третье место заняла Украина с около 1,3 миллиона претендентов, пишет "Корреспондент".

Напомним, ранее Трамп заявлял о необходимости строительства "великой стены" на границе с Мексикой и о запрете на въезд в страну беженцев с Ближнего Востока.