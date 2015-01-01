В Алеппо обнаружили массовые захоронения людей со следами пыток

Захоронения людей обнаружили российские военные в освобожденных от боевиков районах Алеппо.

Reuters

Российские военные в освобожденных от боевиков районах сирийского Алеппо обнаружили массовые захоронения людей со следами пыток.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет "Интерфакс".

"Результаты только первого обследования районов Алеппо, оставленных так называемой оппозицией, способны многих шокировать. Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову", — отметил он.

Кроме этого, по словам Конашенкова, в освобожденных от боевиков районах Алеппо обнаружены "семь огромных складов с боеприпасами, которых хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов, а также большое количество учетных документов".

Он также добавил, что в последние дни, когда российские офицеры завозили автобусы в подконтрольные боевикам районы Алеппо, террористы вели минирование территории. "Минировалось буквально все, на что хватало времени и боеприпасов: улицы, входы в помещения, автомобили, лежащие на дорогах мотоциклы, и даже детские игрушки", — подчеркнул он.

Напомним, бои за Алеппо продолжаются между армией Асада и повстанцами начиная с 2012 года. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года — в осаде.

Последние бои за восточную часть Алеппо сопровождались большими жертвами со стороны мирного населения.

В ООН заявили, что сирийские правительственные войска и иракские боевики, воюющие на их стороне, убили 82 мирных жителей Алеппо.