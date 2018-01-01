В центре польского Перемышля атаковали офис Украинского народного дома, опубликованы фото

В результате нападения разбито стекло, за которым висит плакат с логотипом Объединение украинцев в Польше.
Злоумышленники атаковали офис Украинского народного дома, расположенного в польском Перемышле.
В результате нападения разбито стекло, за которым висит плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше, сообщает портал PROstir.pl.
О случившемся сегодня около 7.00 проинформировали главу местного отдела Объединения украинцев в Польше Марию Туцкую.
Об разбитом окне сообщили в полицию, правоохранители выезжали на место.
Разбитое большое окно находится на первом этаже Украинского народного дома, который стоит в центре города недалеко от здания мэрии.
Такое же окно было разбито 24 июня 2017 года. Инцидент произошел после осквернения территории греко-католического кафедрального собора в Перемышле в начале июня 2017г. Полиция закрыла дело относительно разбитого окна в 2017 г., не найдя злоумышленников.
Напомним, в 2016 году полиция Перемышля задержала 23 человека во время нападения радикалов на процессию, в которой принимали участие граждане Украины.