В центре польского Перемышля атаковали офис Украинского народного дома, опубликованы фото

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1 / 3 В Перемышле атаковали Украинский народный дом (prostir.pl)

В результате нападения разбито стекло, за которым висит плакат с логотипом Объединение украинцев в Польше.

Злоумышленники атаковали офис Украинского народного дома, расположенного в польском Перемышле.

В результате нападения разбито стекло, за которым висит плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше, сообщает портал PROstir.pl.

О случившемся сегодня около 7.00 проинформировали главу местного отдела Объединения украинцев в Польше Марию Туцкую.

Об разбитом окне сообщили в полицию, правоохранители выезжали на место.

Разбитое большое окно находится на первом этаже Украинского народного дома, который стоит в центре города недалеко от здания мэрии.

Такое же окно было разбито 24 июня 2017 года. Инцидент произошел после осквернения территории греко-католического кафедрального собора в Перемышле в начале июня 2017г. Полиция закрыла дело относительно разбитого окна в 2017 г., не найдя злоумышленников.

Напомним, в 2016 году полиция Перемышля задержала 23 человека во время нападения радикалов на процессию, в которой принимали участие граждане Украины.