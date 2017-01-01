В США успешно запустили ракету Falcon 9 с десятью спутниками, фото, видео

Спутники должны оказаться на заданной орбите примерно в течение часа.
Пуск был произведен с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.
Прямая трансляция велася на сайте SpaceX.
Старт ракеты состоялся в 03:27 (по киевскому времени) первая ступень ракеты, которая уже отделилась, до этого была использована при запуске в июне 2017 года.
Спутники должны оказаться на заданной орбите примерно в течение часа.
Напомним, в марте 2017 года компания SpaceX совершила первый в истории успешный повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9 в космос.