В США успешно запустили ракету Falcon 9 с десятью спутниками, фото, видео

Спутники должны оказаться на заданной орбите примерно в течение часа.

Ракета Falcon 9 поднимается в небе над Калифорнией. Reuters

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT.

Пуск был произведен с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Прямая трансляция велася на сайте SpaceX.

Старт ракеты состоялся в 03:27 (по киевскому времени) первая ступень ракеты, которая уже отделилась, до этого была использована при запуске в июне 2017 года.

Спутники должны оказаться на заданной орбите примерно в течение часа.

<p>Напомним, в марте 2017 года компания Илона Маска<a href="http://glavred.info/zhizn/istoricheskiy-zapusk-raketu-falcon-9-vpervye-povtorno-otpravili-v-kosmos-opublikovany-foto-i-video-427407.html" target="_blank" data-mce-href="http://glavred.info/zhizn/istoricheskiy-zapusk-raketu-falcon-9-vpervye-povtorno-otpravili-v-kosmos-opublikovany-foto-i-video-427407.html"> SpaceX совершила первый в истории успешный повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9 в космос.</a></p><p> </p>

Напомним, в марте 2017 года компания SpaceX совершила первый в истории успешный повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9 в космос.