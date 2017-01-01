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В США успешно запустили ракету Falcon 9 с десятью спутниками, фото, видео

Сегодня, 08:37
Falcon 9, ракета, SpaceX, запуск, Калифорния < >
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Главред

Спутники должны оказаться на заданной орбите примерно в течение часа.

Falcon 9, ракета, SpaceX, запуск, Калифорния
Ракета Falcon 9 поднимается в небе над Калифорнией. Reuters
Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. 

Пуск был произведен с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

 Прямая трансляция велася на сайте SpaceX.

Старт ракеты состоялся в 03:27 (по киевскому времени) первая ступень ракеты, которая уже отделилась, до этого была использована при запуске в июне 2017 года.

Спутники должны оказаться на заданной орбите примерно в течение часа.

Напомним, в марте 2017 года компания SpaceX совершила первый в истории успешный повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9 в космос.
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Falcon 9, ракета, космос, спутник, SpaceX, Маск, США, Калифорния
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