В США застрелили известного хип-хоп исполнителя

Артиста лишили жизни на выходных в Джексоне.
Преступление совершено в воскресенье вечером, 29 апреля, пишет The Hollywood Gossip со ссылкой на данные телеканала WAPT.
По сведениям издания, в машину выстрелили несколько раз, после чего она врезалась в дом.
Исполнитель умер на месте происшествия, в авто также находилась женщина, она не пострадала.
Напомним, Лонни Тэйлор стал известным благодаря микстейпу "They Know What's Goin' On", который оказался одним из лидеров по числу загрузок в 2015 году на сайте LiveMixtapes. Также сингл артиста "Special" собрал более 2,4 миллиона просмотров на YouTube.
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