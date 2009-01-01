Великобритания повысила уровень террористической угрозы до максимального

Ключевые объекты в стране будут охранять военные

Люди зажигают свечи после теракта в Манчестере. Reuters

В Великобритани повысили уровень террористической угрозы до самого высокого — критического, что означает непосредственную угрозу теракта.

Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, сообщает русская служба ВВС.

"Вероятность нападения не просто остается высокой, но следующее нападение может быть неизбежным", — заявила британский премьер.

По словам Мэй, нельзя исключить возможность того, что в стране есть целая группа людей, причастных к теракту в Манчестере.

Премьер также пообещала, что ключевые объекты в стране будут охранять военные. Дополнительная охрана будет также на мероприятиях, которые запланированы на этой неделе.

По словам Мэй, она не хочет, чтобы люди паниковали или чувствовали "излишнюю тревожность", однако повышение уровня угрозы до максимального является "пропорциональным и логичным решением".

Напомним, в Манчестере на стадионе прогремел взрыв, погибли 22 человека, среди них есть дети. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Британские правоохранители в рамках расследования теракта задержали мужчину.