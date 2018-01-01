Возмущенные пользователи Facebook в знак протеста установили у Капитолия клонов Цукерберга: фото

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1 / 11 Американцы вынесли клонов Цукерберга к Капитолию в знак протеста против утечки данных в Facebook (Reuters)

Активисты в Вашингтоне организовали акцию протеста.

Американцы вынесли клонов Цукерберга к Капитолию в знак протеста против утечки данных в Facebook Reuters

Возле здания Конгресса США в Вашингтоне, расположенного на Капитолийском холме, прошла акция "Fix Facebook", что в перводе означает "Почини Facebook ".

Как сообщает Reuters, активисты Avaaz.org установили на зеленой лужайке возле Капитолия картонные копии основателя Facebook Марка Цукерберга.

Акция протеста вязана со скандалом в связи с тем, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами личных данных пользователей, полученных через Facebook. Эксперты полагают, что эта информация повлияли на результаты президентских выборов в США.

Позже из Facebook в связи со скандалом исчезли легендарные страницы SpaceX, Tesla и сооснователя компании Apple Стива Возняка.

В целом за неделю акции компании упали в цене на 58 миллиардов долларов, а владелец компании Марк Цукерберг принес пользователя извинения со страниц британских СМИ.