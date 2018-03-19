Сотрудники Facebook "попались" на сливах данных миллионов пользователей

Руководство компании Facebook, руководящей одноименной популярнейшей социальной сетью, провело собственное расследование по поводу связи своих сотрудников со сторонней компанией, завладевшей данными 50 млн

пользователей.

Как сообщают журналисты телеканала CNN, предполагается, что недобросовестные работники использовали личную информацию пользователей для поддержки штаба действующего президента США Дональда Трампа.

Руководство компании выяснило, что сотрудники соцсети Facebook Джозеф Канселлор (Joseph Chancellor) и Александр Коган (Aleksandr Kogan) являются создателями и владельцами фирмы Global Science Research, предоставлявшей данные платформе Cambridge Analytica. Последняя была тесно связана с предвыборным штабом Трампа.

Global Science Research получила информацию о нескольких десятках миллионов пользователей соцсети, собранной с помощью приложения для опросов под названием thisisyourdigitallife. Им оно позиционировалось как составитель "психологического портрета".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Facebook запретили рекламу криптовалюты.