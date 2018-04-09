Скандал в Facebook: сооснователь Apple Возняк удалил свой аккаунт из-за утечек

Сооснователь компании Apple Стив Возняк заявил о ликвидации своего аккаунта в соцсети Facebook.

"Люди доверяют Facebook каждую деталь своей жизни... а Facebook на этом зарабатывает. Этот доход полностью зависит от информации пользователя, но он сам не получает в ответ ничего", - цитирует американца Business Insider.

Возняк подчеркнул, что учрежденная им компания зарабатывает на своей продукции, а Facebook получает доход благодаря личным данным пользователей. По его словам, в крупнейшей соцсети не уважают право людей на приватность.

Напомним, на Facebook обрушились обвинения после того, как выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами личных данных пользователей, полученных через Facebook. Эксперты полагают, что эта информация повлияли на результаты президентских выборов в США.

Позже из Facebook в связи со скандалом исчезли легендарные страницы SpaceX и Tesla.

В целом за неделю акции компании упали в цене на 58 миллиардов долларов, а владелец компании Марк Цукерберг принес пользователя извинения со страниц британских СМИ.