В Facebook подсчитали убытки, причиненные скандалом об утечке данных пользователей

Масштабная утечка данных пользователей привела к падению стоимости акций Facebook с 176,8 долларов в понедельник до 159,3 долларов в пятницу вечером.

В целом за неделю акции компании упали в цене на 58 миллиардов долларов, сообщает ВВС.

Причиной критического снижения цены стала продажа инвесторами акций. Отзывают свои средства и рекламодатели. Отмечается, что в 2014 году благодаря опросу через Facebook были собраны личные данные пользователей, которые затем были использованы нечестно, что вызвало возмущение рекламодателей. В частности, Mozilla и Commerzbank приостановили свою рекламу в соцсети

Напомним, резонанс возник после того, как руководство компании Facebook провело собственное расследование по поводу связи своих сотрудников со сторонней компанией, завладевшей данными 50 млн пользователей. Выяснилось, что недобросовестные работники использовали личную информацию пользователей для поддержки штаба действующего президента США Дональда Трампа.

Позже из Facebook в связи со скандалом исчезли легендарные страницы SpaceX и Tesla.