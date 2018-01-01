"Долб**б, бл*дь". Савченко на суде "обложила" матом прокурора: видео

Матерные выражения, использованые нардепом, надо сказать, особой оригинальностью не отличались.

Надежда Савченко в суде Скриншот из видео

Нардеп Надежда Савченко матерно выругалась в адрес государственного обвинителя, прокурора из Главной военной прокуратуры Александра Банника, в зале суд в пятницу, 23 марта.

Савченко возмутило высказывание прокурора, в котором он сравнил ее дело и дела российских спецназовцев Александрова и Ерофеева.

"Они тогда выглядели лучше, поскольку им хватило ума не устраивать террористический акт на территории собственной страны", – сказал Банник.

В ответ Савченко не стала сдерживать эмоций:

"Мне обидно, что такие, как вы, являются столпами, на которых держится эта власть. Затем вас подпилят, смешают и будете на фронте погибать, как сейчас погибают наши солдаты...А когда они так же, добробаты, держали, как столбы, эту гребаную власть. Долб**б, бл*дь!", - крикнула она.

Напомним, ранее в ходе заседания Банник заявлял о том, что нардепу Надежде Савченко, подозреваемой в подготовке государственного переворота и организации терактов, грозит до 15 лет заключения либо пожизненное лишение свободы.