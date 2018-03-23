Суд над Савченко: нардепу грозит пожизненное заключение, объявила голодовку

Прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник заявил, что подозреваемой в подготовке государственного переворота и терактов народному депутату Надежде Савченко грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Политика обосновано подозревают в совершении преступлений, рассказал он в Киеве в Шевченковском райсуде, который избирает задержанной меру пресечения, пишет Украинская правда.

Народная избранница во время выступления в суде заявила, что выходит на голодовку с сегодняшнего дня — пятницы, 23 марта, пишет УНИАН.

"Оружие вывозилось от врага с целью изучения его. Задержание незаконно. Не на месте преступления, которого в принципе не было", — добавила она.

Напомним, 22 марта Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко и дала разрешение на ее задержание, а также арест.

До принятия такого решения в парламенте генпрокурор Юрий Луценко показал видео, подтверждающее, что политик и глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан участвовали в организации перевозки оружия с захваченной части Донбасса и обсуждали планы госпереворота.