Экс-депутат Госдумы предположил, на каких условиях Путин может уйти из Украины

В нашей стране не удалось закрепиться бандитской "власти", отметил Боровой.

Владимир Путин Reuters

Президент РФне хочет просто так сам уйти из Украины, он надеется сформулировать какие-то условия, возможно, они будут касаться гарантий обеспечения его личной безопасности и сохранения власти в его стране.

Об этом российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время он подчеркнул, что в ближайшее время могут начаться переговоры по освобождению захваченных украинских территорий.

"И уже не с террористами, а с Москвой. Я говорю о переговорах между Россией с одной стороны и цивилизованным миром, США, Украиной или ЕС — с другой", — заявил собеседник издания.

По его словам, закрепиться бандитской "власти" в нашей стране не удалось. "Всем понятно, что решение проблем России возможно только после ее ухода с Донбасса и Крыма. США и Европа четко сформулировали свою позицию: пока оккупированные территории Украины не будут освобождены, санкции с РФ не снимут", — добавил аналитик.

"А это значит, что Россия и дальше будет жить только благодаря запасам, сделанным в жирные годы. Но они заканчиваются, 2017 год станет последним, когда россияне могли жить на эти запасы", — утверждает Боровой.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович говорил, что обращать внимание на слова главаря самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко об уничтожении Украины за 60 дней — то же самое, что слушать советского серийного убийцу Андрея Чикатило.