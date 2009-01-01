Эксперт рассказал, как шпионы "ДНР" засылают агентов на неоккупированный Донбасс

Противник использует для реализации своих планов три основных метода, отметил Тымчук.
Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
В то же время он уточнил, что противник использует три основных метода — "беженец-переселенец" (уже редко используется), "дезертировавший боевик" (входит в моду) и "перебравшийся к родственникам" (иногда встречается разновидность — "пострадавший").
"Так называемое "разведывательное управление республиканской гвардии ДНР" реализует очередную масштабную операцию по заброске (инфильтрации) агентуры в подконтрольные Украине районы Донбасса", — отметил военный эксперт.
Ранее волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай сообщил, что 9 ноября из расположения "1-й отдельной мотострелковой бригады" террористической "ДНР" сбежала группа боевиков.