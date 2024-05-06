Как платить за свет вдвое меньше: что нужно сделать

У украинцев остается возможность при подключении двухзонного счетчика платить за ток вдвое меньше.

https://glavred.info/economics/kak-platit-za-svet-vdvoe-menshe-chto-nuzhno-sdelat-10563074.html Ссылка скопирована

Как экономить электричество в квартире? / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине у украинцев по-прежнему остается возможность в случае подключения двухзонного счетчика платить за ток в два раза меньше. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

Как говорят специалисты, подключение ночного тарифа бесплатно. Но при этом украинцу придется приобрести двухзонный счетчик (и он стоит от 1,6 тысячи до 2,4 тысячи грн). Но, по их мнению, такая покупка скоро оправдает себя. К примеру, если вы тратите 250 киловатт-час в месяц и половину энергии будете потреблять в ночной период, ежемесячно вы сможете экономить 165 грн.

Как экономить электричество в квартире

Чтобы снизить энергопотребление и снизить нагрузку на сеть, в час пик нужно отключать электроприборы. А именно:

видео дня

обогреватель;

бойлер;

теплый пол;

традиционные лампы накаливания (альтернатива – заменить светодиодными);

стиральная машина;

кондиционер;

электроплита.

Также не следует одновременно включать несколько приборов, резко увеличивающих нагрузку на сети. Это электрочайник, микроволновка, кофеварка, утюг, фен для волос и так далее.

Что такое жилищное-коммунальные услуги? Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".



Повышение коммунальных тарифов в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Кроме того, власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред