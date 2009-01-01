Имитация внешних угроз. Почему Кремль загнал себя в тупик

Цивилизованный мир ответил на российскую агрессию в Украине, говорит экономист Андрей Новак.

Андрей Новак Главред

Руководство России упорно продолжает, вмешалось в гражданскую войну в Сирии несмотря на то, что это бьет по ее экономике и имиджу.

Об этом глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак рассказал на чате в "Главреде".

"Российское руководство загнало себя в тупик. Кремль пытается внутренние экономические и социальные проблемы решать за счет искусственной имитации внешних угроз для России, на которые она якобы должна реагировать внешней агрессией", — говорит экономист.

"Цивилизованный мир фактически проигнорировал историю с искусственным образованием "Приднестровской народной республики" и российскую агрессию против Грузии, поэтому Россия рассчитывала, что и в истории с Украиной цивилизованный мир также оставит это без внимания, а Москва не получит никаких последствий своей агрессии", — напомнил эксперт.

"Но, очевидно, что Украина — это не Молдова и не Грузия. Она слишком важное государство на Европейском континенте. И цивилизованный мир ответил на российскую агрессию. В результате теперь верхушка российской власти находится в тупике: она вынуждена своему населению постоянно демонстрировать какие-то внешние угрозы, на которые Россия отвечает прямыми военными действиями (в Сирии, Украине, где-то еще). И это единственный аргумент российской власти для внутренней российской политики", — считает глава Комитета экономистов Украины.

"Именно поэтому Кремль не считается с тем, во сколько финансово обходятся России войны в Украине и Сирии, потому что это все делается ради того, чтобы подать российском избирателю имитацию того, что российская власть в Кремле сильная, мощная и только ежеминутно и думает, как обеспечить безопасность россиян, их ощущение прочности, величия и могущества", — подытожил Андрей Новак.

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