Итоги саммита G7. Поддержка Украины, ужесточение санкций и ответственность РФ за войну на Донбассе

Страны G7 считают выполнение Минских соглашений всеми сторонами единственным путем урегулирования конфликта на Донбассе.

Главы государств и правительств стран "Большой семерки" . Reuters

Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) отметили роль Российской Федерации в конфликте в Украине для установления мира.

Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7, который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии, пишет УНИАН.

По их мнению, Россия несет ответственность за конфликт на Донбассе.

"Мы отмечаем ответственность Российской Федерации в конфликте и подчеркиваем ее роль, которую она должна сыграть, чтобы восстановить мир и стабильность", – отметили лидеры.

Они также считают выполнение Минских соглашений всеми сторонами единственным путем урегулирования конфликта на Донбассе.

"Урегулирование долговременного кризиса в Украине может быть достигнуто только благодаря полному выполнению всеми сторонами их обязательств по Минским соглашениям. Мы поддерживаем усилия "нормандской группы" и одобряем многостороннюю настроенность ОБСЕ на деэскалацию кризиса", — говорится в документе.

Кроме того, страны G7 в случае необходимости готовы ужесточить санкции против РФ.

"Однако, мы также готовы ввести дальнейшие ограничительные меры для того, чтобы увеличить цену для России, если ее действия приведут к этому", — отметили лидеры "Большой семерки".

Также в коммюнике страны G7 говорится, что санкции против Российской Федерации будут сохраниться до полного выполнения Минских соглашений и соблюдения суверенитета Украины. Санкции могут быть отменены, если Россия выполнит свои обязательства/

Западные лидеры также выразили готовность и дальше помогать Украине с внедрением реформ.

"Мы сохраняем наше обязательство оказывать помощь Украине во внедрении ее амбициозной и, тем не менее, необходимой повестки дня реформ, и мы приветствуем достигнутый на данный момент прогресс Киева", — отмечается в коммюнике.

Как известно, 26 и 27 мая в итальянском городе Таормина на Сицилии проходит саммит лидеров "Большой семерки".