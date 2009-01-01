Из фракции Ляшко выгнали нардепа, предложившего сдавать Крым в аренду России

Решение фракции Радикальной партии Ляшко — исключить Андрея Артеменко из состава фракции, написал Лозовой.

Андрей Артеменко скриншот, 112 Украина

Фракция Радикальной партии приняла решение об исключении Андрея Артеменко из своего состава.

Об этом сообщил народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой на своей странице в Facebook.

"Решение фракции Радикальной партии Ляшко — исключить Андрея Артеменко из состава фракции и требовать от него сдать мандат, полученный по списку РПЛ", — говорится в сообщении.

В свою очередь, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко считает, что Служба безопасности Украины должна провести расследование ситуации вокруг народного депутата Андрея Артеменко, который предложил отдать Крым в аренду России.

Как сообщает УНИАН, об этом Ляшко сказал в комментарии журналистам после заседания фракции, на котором присутствовал и Артеменко.

По словам Ляшко, депутаты обсудили ситуацию, которая сложилась в связи с обнародованием "так называемого мирного плана Артеменко". "По результатам обсуждения ситуации и заседания фракции было принято решение фракции РПЛ об исключении Андрея Артеменко из состава фракции Радикальной партии", — сказал лидер фракции.

Кроме того, он сообщил, что фракция обратилась к Артеменко с требованием сложить депутатский мандат. "Он (Артеменко — ред.) нам сказал, что ему надо (относительно мандата — ред.) посоветоваться с женой, посоветоваться с коллегами", — отметил политик.

"Это должно быть предметом расследования Службы безопасности Украины — обстоятельства появления этой публикации и провокации, потому что речь идет о посягательстве на территориальную целостность Украины, и Служба безопасности должна расследовать эти факты и установить, кто заказчики этой провокации", — сказал Ляшко и добавил: "Я не исключаю антиукраинские силы — Бойко, Левочкин, Медведчук, Онищенко и все остальные".

На вопрос, будет ли фракция инициировать перед Службой безопасности Украины, Генеральной прокуратурой Украины начало такого расследования, Ляшко ответил: "Я уже сейчас, сделав это заявление, инициирую это расследование".

"Служба безопасности должна провести расследование. Речь идет о защите национальных интересов Украины, о территориальной целостности", — подчеркнул парламентарий и добавил, что ради объективности расследования и политической ответственности Артеменко должен сложить мандат.

Ляшко опроверг информацию о том, что Артеменко якобы предупреждал его о существовании такого плана. "Это не соответствует действительности. У меня был разговор две недели назад с Артеменко, где он мне сообщил о его связях в Соединенных Штатах. Безусловно, я сказал: "Прекрасно! Мы за установление самых тесных отношений с новой американской властью ради того, чтобы убедить их активнее помогать Украине". Но никаких деталей, а тем более тех предложений, которые были озвучены, — мы об этом не знали", — подчеркнул Ляшко.

Он также в очередной раз подчеркнул, что позиция Артеменко противоречит позиции Радикальной партии.

По его мнению, публикации с заявлениями Артеменко являются одним из элементов дискредитации их команды.

Ляшко также сообщил, что на заседании фракции было принято решение завтра, 21 февраля, зарегистрировать в Верховной Раде проект постановления об обращение к новой администрации президента США Дональда Трампа "выполнить Будапештский меморандум и заключить прямое военное соглашение между Украиной и Соединенными Штатами во исполнение Будапештского меморандума".

Напомним, ранее сообщалось, что Артеменко передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией.