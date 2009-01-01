Из фракции Ляшко выгнали нардепа, предложившего сдавать Крым в аренду России

Решение фракции Радикальной партии Ляшко — исключить Андрея Артеменко из состава фракции, написал Лозовой.
Об этом сообщил народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой на своей странице в Facebook.
"Решение фракции Радикальной партии Ляшко — исключить Андрея Артеменко из состава фракции и требовать от него сдать мандат, полученный по списку РПЛ", — говорится в сообщении.
В свою очередь, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко считает, что Служба безопасности Украины должна провести расследование ситуации вокруг народного депутата Андрея Артеменко, который предложил отдать Крым в аренду России.
Как сообщает УНИАН, об этом Ляшко сказал в комментарии журналистам после заседания фракции, на котором присутствовал и Артеменко.
По словам Ляшко, депутаты обсудили ситуацию, которая сложилась в связи с обнародованием "так называемого мирного плана Артеменко". "По результатам обсуждения ситуации и заседания фракции было принято решение фракции РПЛ об исключении Андрея Артеменко из состава фракции Радикальной партии", — сказал лидер фракции.
Кроме того, он сообщил, что фракция обратилась к Артеменко с требованием сложить депутатский мандат. "Он (Артеменко — ред.) нам сказал, что ему надо (относительно мандата — ред.) посоветоваться с женой, посоветоваться с коллегами", — отметил политик.
"Это должно быть предметом расследования Службы безопасности Украины — обстоятельства появления этой публикации и провокации, потому что речь идет о посягательстве на территориальную целостность Украины, и Служба безопасности должна расследовать эти факты и установить, кто заказчики этой провокации", — сказал Ляшко и добавил: "Я не исключаю антиукраинские силы — Бойко, Левочкин, Медведчук, Онищенко и все остальные".
На вопрос, будет ли фракция инициировать перед Службой безопасности Украины, Генеральной прокуратурой Украины начало такого расследования, Ляшко ответил: "Я уже сейчас, сделав это заявление, инициирую это расследование".
"Служба безопасности должна провести расследование. Речь идет о защите национальных интересов Украины, о территориальной целостности", — подчеркнул парламентарий и добавил, что ради объективности расследования и политической ответственности Артеменко должен сложить мандат.
Ляшко опроверг информацию о том, что Артеменко якобы предупреждал его о существовании такого плана. "Это не соответствует действительности. У меня был разговор две недели назад с Артеменко, где он мне сообщил о его связях в Соединенных Штатах. Безусловно, я сказал: "Прекрасно! Мы за установление самых тесных отношений с новой американской властью ради того, чтобы убедить их активнее помогать Украине". Но никаких деталей, а тем более тех предложений, которые были озвучены, — мы об этом не знали", — подчеркнул Ляшко.
Он также в очередной раз подчеркнул, что позиция Артеменко противоречит позиции Радикальной партии.
По его мнению, публикации с заявлениями Артеменко являются одним из элементов дискредитации их команды.
Ляшко также сообщил, что на заседании фракции было принято решение завтра, 21 февраля, зарегистрировать в Верховной Раде проект постановления об обращение к новой администрации президента США Дональда Трампа "выполнить Будапештский меморандум и заключить прямое военное соглашение между Украиной и Соединенными Штатами во исполнение Будапештского меморандума".
Напомним, ранее сообщалось, что Артеменко передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией.