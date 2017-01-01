Кадровые перестановки в Польше. Уволен глава МИД, известный скандальными заявлениями в адрес Украины

В стране ряд министерств получили новых глав.
Главой МИДа был Витольд Ващиковский, теперь вместо него ведомством будет руководить политолог Яцек Чапутанович, сообщает "Польское радио".
Министерство нацобороны возглавил Мариуш Блащак (экс-глава МВД), внутренних дел и администрации — Йоахим Брудзинский (был вице-сипкером Сейма), окружающей среды — Генрик Ковальчик (экс-председатель Постоянного комитета Совета министров), а министерство здравоохранения — Лукаш Шумовский (бывший вице-министр науки и высшего образования).
Ранее уже экс-глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сделал ряд скандальных антиукраинских заявлений. В частности, он говорил, что Украина не сможет войти в Европу до тех пор, пока не будут решены исторические вопросы и вопросы статуса польских меньшинств.
Ранее недавно назначенный премьер-министром Польши Матеуш Моравецкий говорил, что стране отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события, как "геноцид на Волыни", забывать нельзя.