Кадровые перестановки в Польше. Уволен глава МИД, известный скандальными заявлениями в адрес Украины

Президент Польши Анджей Дуда по представлению премьер-министра Матеуша Моравецкого назначил новых членов Совета министров, в том числе назначены главы ряда министерств — иностранных дел, нацобороны, внутренних дел и администрации, окружающей среды, а также министерство здравоохранения.

Главой МИДа был Витольд Ващиковский, теперь вместо него ведомством будет руководить политолог Яцек Чапутанович, сообщает "Польское радио".

Министерство нацобороны возглавил Мариуш Блащак (экс-глава МВД), внутренних дел и администрации — Йоахим Брудзинский (был вице-сипкером Сейма), окружающей среды — Генрик Ковальчик (экс-председатель Постоянного комитета Совета министров), а министерство здравоохранения — Лукаш Шумовский (бывший вице-министр науки и высшего образования).

Ранее уже экс-глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сделал ряд скандальных антиукраинских заявлений. В частности, он говорил, что Украина не сможет войти в Европу до тех пор, пока не будут решены исторические вопросы и вопросы статуса польских меньшинств.

Ранее недавно назначенный премьер-министром Польши Матеуш Моравецкий говорил, что стране отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события, как "геноцид на Волыни", забывать нельзя.