Мюнхен: ответ Запада Путину

После обострение на Донбассе стремления договориться с хозяином Кремля за счет Украины не наблюдается.

Владимир Путин kremlin.ru

На очередной Мюнхенской конференции по безопасности, равно как и на предшествовавшей ей встрече в Бонне главных дипломатов стран G20, прежде всего, ожидали услышать позицию новой администрации США по агрессии России в Украине. Впрочем, еще накануне приезда в Германию вице-президента и госсекретаря США из Белого дома прозвучали четкие сигналы — в Вашингтоне ожидают от Путина деэскалации конфликта в Украине и возвращения Крыма, а санкционная политика США остается неизменной. Правда, Кремль ответил на них уже привычно, заявив, что вопрос Крыма "закрыт" и его возвращение обсуждению не подлежит. А Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ разразился обвинительной речью в адрес Киева, сообщив, что руководство Украины стремится сорвать Минские соглашения и делает ставку на силовое решение конфликта на Донбассе. Еще и подготовку террористических групп для заброски в Россию приписал. Видимо, охота на "украинских диверсантов" теперь развернется не только в Крыму, но и на широких российских просторах.

Укрепление восточных границ НАТО, активизировавшееся с начала нынешнего года, заметно раздражает Кремль и вызывает периодические волны истерик. Спустя десять лет после своей знаменитой агрессивной речи в Мюнхене Владимир Путин заявил, что Альянс провоцирует Россию и пытается втянуть ее в конфронтацию. Что, похоже, должно объяснить многочисленные примеры бряцанья оружием со стороны Кремля. Если в 2007 году после выступления Путина на Мюнхенской конференции аналитики заговорили о возможном начале новой холодной войны, то сейчас уже не осталось сомневающихся в способности руководства России организовать реальные военные действия. Причем не только на территории стран бывшего СССР. Именно поэтому в европейских столицах уже перестали считать ненужной статьей расходов финансирование мероприятий для усиления восточного фланга НАТО. И готовы увеличивать оборонные бюджеты.

И в Бонне, и в Мюнхене делегированный Кремлем глава МИД России Сергей Лавров услышал четкие и настойчивые рекомендации — Москва должна выполнить Минские соглашения. Только на таких условиях, по словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Вашингтон готов сотрудничать с Россией. Американский вице-президент Майкл Пенс был еще категоричней, заявив, что Россия должна нести ответственность за свои действия в Украине. Фактически он повторил слова своего предшественника Джо Байдена, обещавшего, — Запад заставит Россию заплатить за войну в Украине. Как минимум, в ближайшие полгода в Кремле продолжат подсчитывать потери от санкций.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль через Сергея Лаврова призвал Москву повлиять на сепаратистов, чтобы они прекратили огонь и отвели вооружение от линии разграничения. На последней встрече трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об отводе вооружения до 20 февраля. Но вряд ли кто-то верит в то, что боевики выполнят эти договоренности. Альтернативы Минским соглашениям не видят ни в столицах западных стран, ни в Киеве. Но ответа на вопрос, как заставить Россию им следовать, по-прежнему, нет ни у кого.

Ангела Меркель констатировала, что достигнутые два года назад Минские договоренности выполняются плохо, но остаются базой для поиска путей урегулирования ситуации на Донбассе. Немецкий канцлер акцентировала на необходимости продолжать диалог и работу над выполнением политической части соглашений. Впрочем, отсутствие устойчивого перемирия очевидно всем, и давить на руководство Украины для узаконивания политической части пока не будут. Недавняя эскалация под Авдеевкой доказала эфемерность стабильности на Донбассе и способность Кремля в момент накалить обстановку. Однако, похоже, на этот раз Путин просчитался и вместо ожидаемой покладистости со стороны Запада и приглашения начать очередной раунд переговоров получил жесткий ответ. В том числе и от администрации нового президента США.

В ходе встреч на Мюнхенской конференции Петр Порошенко убеждал своих визави в пагубности политики умиротворения России и неограниченности аппетитов Владимира Путина, которому нужна не только Украина. Он призывал указать агрессору его место и заставить уважать международное право санкциями и дипломатическим давлением. И, судя по заявлениям западных политиков, именно такой линии они намерены продолжать придерживаться. Можно констатировать, что попытка Путина повысить ставки в схватке за Украину провалилась. Обострение на Донбассе спровоцировало обратный эффект. Как минимум, стремления договориться с хозяином Кремля за счет Украины не наблюдается.

Наталия Гейчук

фото: kremlin.ru