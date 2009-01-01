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Мюнхен: ответ Запада Путину

Сегодня, 14:59

После обострение на Донбассе стремления договориться с хозяином Кремля за счет Украины не наблюдается.

Владимир Путин
Владимир Путин kremlin.ru
На уходящей неделе Германия стала площадкой для обсуждения вопросов безопасности, прежде всего, Европейского континента. Происходящее на востоке Украины стало главной темой встреч политиков и в Бонне, и в Мюнхене.

На очередной Мюнхенской конференции по безопасности, равно как и на предшествовавшей ей встрече в Бонне главных дипломатов стран G20, прежде всего, ожидали услышать позицию новой администрации США по агрессии России в Украине. Впрочем, еще накануне приезда в Германию вице-президента и госсекретаря США из Белого дома прозвучали четкие сигналы — в Вашингтоне ожидают от Путина деэскалации конфликта в Украине и возвращения Крыма, а санкционная политика США остается неизменной. Правда, Кремль ответил на них уже привычно, заявив, что вопрос Крыма "закрыт" и его возвращение обсуждению не подлежит. А Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ разразился обвинительной речью в адрес Киева, сообщив, что руководство Украины стремится сорвать Минские соглашения и делает ставку на силовое решение конфликта на Донбассе. Еще и подготовку террористических групп для заброски в Россию приписал. Видимо, охота на "украинских диверсантов" теперь развернется не только в Крыму, но и на широких российских просторах.

Укрепление восточных границ НАТО, активизировавшееся с начала нынешнего года, заметно раздражает Кремль и вызывает периодические волны истерик. Спустя десять лет после своей знаменитой агрессивной речи в Мюнхене Владимир Путин заявил, что Альянс провоцирует Россию и пытается втянуть ее в конфронтацию. Что, похоже, должно объяснить многочисленные примеры бряцанья оружием со стороны Кремля. Если в 2007 году после выступления Путина на Мюнхенской конференции аналитики заговорили о возможном начале новой холодной войны, то сейчас уже не осталось сомневающихся в способности руководства России организовать реальные военные действия. Причем не только на территории стран бывшего СССР. Именно поэтому в европейских столицах уже перестали считать ненужной статьей расходов финансирование мероприятий для усиления восточного фланга НАТО. И готовы увеличивать оборонные бюджеты.

И в Бонне, и в Мюнхене делегированный Кремлем глава МИД России Сергей Лавров услышал четкие и настойчивые рекомендации — Москва должна выполнить Минские соглашения. Только на таких условиях, по словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Вашингтон готов сотрудничать с Россией. Американский вице-президент Майкл Пенс был еще категоричней, заявив, что Россия должна нести ответственность за свои действия в Украине. Фактически он повторил слова своего предшественника Джо Байдена, обещавшего, — Запад заставит Россию заплатить за войну в Украине. Как минимум, в ближайшие полгода в Кремле продолжат подсчитывать потери от санкций.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль через Сергея Лаврова призвал Москву повлиять на сепаратистов, чтобы они прекратили огонь и отвели вооружение от линии разграничения. На последней встрече трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об отводе вооружения до 20 февраля. Но вряд ли кто-то верит в то, что боевики выполнят эти договоренности. Альтернативы Минским соглашениям не видят ни в столицах западных стран, ни в Киеве. Но ответа на вопрос, как заставить Россию им следовать, по-прежнему, нет ни у кого.

Ангела Меркель констатировала, что достигнутые два года назад Минские договоренности выполняются плохо, но остаются базой для поиска путей урегулирования ситуации на Донбассе. Немецкий канцлер акцентировала на необходимости продолжать диалог и работу над выполнением политической части соглашений. Впрочем, отсутствие устойчивого перемирия очевидно всем, и давить на руководство Украины для узаконивания политической части пока не будут. Недавняя эскалация под Авдеевкой доказала эфемерность стабильности на Донбассе и способность Кремля в момент накалить обстановку. Однако, похоже, на этот раз Путин просчитался и вместо ожидаемой покладистости со стороны Запада и приглашения начать очередной раунд переговоров получил жесткий ответ. В том числе и от администрации нового президента США.

В ходе встреч на Мюнхенской конференции Петр Порошенко убеждал своих визави в пагубности политики умиротворения России и неограниченности аппетитов Владимира Путина, которому нужна не только Украина. Он призывал указать агрессору его место и заставить уважать международное право санкциями и дипломатическим давлением. И, судя по заявлениям западных политиков, именно такой линии они намерены продолжать придерживаться. Можно констатировать, что попытка Путина повысить ставки в схватке за Украину провалилась. Обострение на Донбассе спровоцировало обратный эффект. Как минимум, стремления договориться с хозяином Кремля за счет Украины не наблюдается.

Наталия Гейчук

фото: kremlin.ru

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Мюнхенская конференция, Бонн, Путин, Порошенко, агрессия, Европа, Лавров, Тиллерсон, Габриэль, Наталия Гейчук, авторская статья
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