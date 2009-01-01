Порошенко одобрил скандальный закон об образовании

Документ повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе, отметил президент.

Петр Порошенко twitter.com/poroshenko

Президентподписал скандальный закон об образовании, одобренный Верховной Радой в начале сентября.

Об этом говорится на сайте главы государства.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что документ повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе.

"Закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине", — отмечается в сообщении.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об образовании, им, в частности, вводится 12-летнее обучение в школе. Позже Венгрия и Польша высказали претензии к закону.