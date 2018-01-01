"Посадить террористов за стол переговоров". Эксперт объяснил демарш России в СЦКК

После того, как в СЦКК введут боевиков, РФ, очевидно, выйдет или возьмет на себя функции арбитра, считает Дмитрий Снегирев.

Москва может вернуть своих офицеров в СЦКК укроп.org

Выход России из Совместного центра контроля и координации на Донбассе является одним из элементов реализации плана Москвы посадить Киев за стол переговоров с пророссийскими террористами, считает сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

По его мнению, теперь Россия играет на своем поле, выдвигая условия по возвращению в СЦКК вместе с боевиками "ЛДНР".

"Дальнейшие шаги прогнозируемые — Россия возвращается, но вместе с "ЛДНР". Украина и западные партнеры попадут в неудобное положение, объясняя присутствие боевиков необходимостью возвращения РФ", — считает эксперт.

Он подчеркнул, что позиция России в этом вопросе понятна: "Для Кремля присутствие боевиков в СЦКК будет свидетельствовать о том, что это сугубо внутренний конфликт".

Снегирев отметил, что после того, как в СЦКК введут боевиков, РФ, очевидно, выйдет или возьмет на себя функции так называемого арбитра и будет со стороны наблюдать за внутренним противостоянием.

"То есть требовать, чтобы Украина договаривалась о прекращении огня не с РФ, а с боевиками. Хочется надеяться, что в Украине хватит воли не соглашаться на это. Потому что сейчас часто звучат заявления, что надо искать компромиссы с Россией, а не враждовать", — добавил эксперт.

Напомним, в декабре 2017 года Москва отозвала своих наблюдателей из СЦКК на Донбассе в ответ на введение с 1 января 2018 года новых правил въезда в Украину для россиян.

Позже на совместном коммюнике канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона спикеры призвали представителей России вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), поскольку центр "играет важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и договоренностей о прекращении огня".