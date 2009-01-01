Путин побеседовал с Захарченко и Плотницким об инициативе своего кума

Собеседники по телефону обсудили обмен пленными.

Владимир Путин kremlin.ru

Президент Российской Федерациипровел телефонный разговор с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" —

Об этом говорится на сайте Кремля.

По его данным, собеседники обсуждали инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктора Медведчука (кум главы РФ — Ред.) по обмену пленными между Украиной "республиками".

"Руководители "ДНР" и "ЛНР" инициативу поддержали, отметив, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны", — подчеркивается в сообщении.

Ранее Владимир Путин говорил, что Россия не допустит закрытия границы с захваченной частью Донбасса, но ей нужна дружественная государству Украина. Ознакомиться с его заявлением можно здесь.

Фото: kremlin.ru