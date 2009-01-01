Сутки в АТО: боевики 62 раза поливали огнем плозиции ВСУ и обстреляли КП "Марьинка"

Террористы обстреляли контрольный пост пограничников "Марьинка".

Боевики на Донбассе, иллюстрация 112.ua

В зоне проведения АТО на Донбассе боевики не прекращают дерзких провокаций, обстреляв за сутки 62 раза позиции ВСУ, один украинский военный был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов боевики обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы били по Гнутово, Талаковке, Павлополю, Водяному, Березовому, Новотроицкому. По Гнутово неоднократно стреляли снайперы, а по Широкино и Марьинке — БМП.

На Донецком направлении по Верхнеторецкому боевики вели огонь из 122-мм артиллерии и 82 мм минометов. По Луганскому, Северному, Зайцево, Южному, Новгородскому, Троицкому, Каменке и Авдеевке били из гранатометов и стрелкового оружия. По Каменке огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из артиллерии 152 и 122 мм сепаратисты вели огонь по Новозвановке и Троицкому. По Новоалександровке, Новозвановке, Валуйскому и Старому Айдару — из 120 и 82 миллиметровых минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские позиции в районах Станицы Луганской, Новозвановке, Валуйского. По Крымскому огонь вел снайпер.

Кроме того, по сообщению Госпогранслужбы Украины, террористы обстреляли контрольный пост пограничников "Марьинка" в Донецкой области. Вечером, 13 января, незаконные вооруженные формирования почти час вели огонь по КП "Марьинка" из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного н.п. Александровка. Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Марьинка" не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники ответный огонь не открывали.

Напомним, 13 января террористы вернули тела трех морпехов, которые исчезли вблизи Мариуполя после Рождества.