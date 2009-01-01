"Требуем освободить улицу". В полиции митингующим под Радой предложили перейти в Мариинский парк

Мы проводим переговоры, заявил Андрей Крищенко.

Палатки митингующих у Рады facebook.com/kristina.berdinskikh

Для обеспечения беспрепятственного проезд по улице Грушевского в Киеве , правоохранители убеждают митингирующих перейти в Мариинский парк.

Об этом заявил сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает 112.ua.

"Мы не просим, а требуем освободить ул. Грушевского. Пока требуем способом убеждения. Мы считаем, что нам удастся убедить добровольно освободить для свободного проезда для удобства жителей Киева и перейти пока в Мариинский парк. Мы проводим переговоры", — сказал Андрей Крищенко.

Глава киевской полиции также рассказал, что состояние правоохранителя, пострадавшего во время столкновений под Радой 17 октября, удовлетворительное.

"Он находится в лечебном учреждении МВД. Состояние удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело, по этим фактам будут установлены лица и привлечены к ответственности", — отметил Крищенко.

Напомним, 17 октября под Верховной Радой начался митинг, его участники, в частности, требовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.

Возле парламента были стычки, пострадали два человека, позже активисты установили у здания палатки. На следующий день в столице правоохранители пытались штурмовать палаточный городок митингующих, были задержаны несколько участников акции.