Украина чтит память воинов-афганцев. Порошенко возложил цветы к памятнику, опубликованы фото

Война в Афганистане длилась более 9 лет. Она унесла жизни свыше 15 тысяч человек, из них — 3360 украинцев.

Сегодня, 15 февраля, годовщина вывода войск СССР из Афганистана. В памятных мероприятиях, посвященных воинам-интернационалистам принимает участие президент Украины Петр Порошенко.

На своей странице в Facebook глава государства написал: "Сегодня мы чествуем воинов, участвовавших в локальных военных конфликтах, которые вспыхивали на территории других государств. Поколение, обожженные пламенем вооруженных конфликтов, стало активным участником развития Украинского государства. Воины-афганцы сказали свое веское слово во время Революции Достоинства, их боевой опыт и теперь является залогом многих побед в борьбе с российским агрессором за независимость и территориальную целостность Украины.

От имени Украинского народа искренне благодарю ветеранов локальных конфликтов за мужество в нынешней обороне родной земли, за помощь нашим Вооруженным Силам, за опыт, который они передают молодому поколению защитников Украины!", — написал Порошенко.

На мероприятии также присутствовали первые лица государства и общественные деятели: премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, члены правительства, военные, представители общественных организаций. Присутствующие почтили память погибших афганцев минутой молчания.

Президент возложил цветы к мемориалу погибшим в Афганистане.

Стоит отметить, что в этот день 28 лет назад командующий 40-й армией ограниченного контингента советских войск в Афганистане генерал-лейтенант Борис Громов пересек мост через реку Амударью со словами: "За мной не осталось ни одного советского солдата".

Но на самом деле несколько тысяч советских пограничников и бойцов спецназа оставались в Афганистане еще до апреля 1989 года.

Непосредственно сам вывод началось 15 мая 1988 года. За это время территорию Афганистана покинули более 100 тысяч военнослужащих.

Война в Афганистане длилась более 9 лет. Она унесла жизни свыше 15 тысяч человек, из них — 3360 украинцев.

За годы афганской войны 72 военнослужащих были удостоены звания Герой Советского Союза, 11 из них — украинцы.

Афганистан потерял около 2-х миллионов человек. Львиная доля смертей пришлась на мирное население, а именно женщин, детей и пожилых людей.

Несмотря на вывод советских войск, мир в Афганистане так и не наступил. После недолгого затишья борьба за власть между различными клановыми группами разгорелась с новой силой. Особой проблематичности ситуации добавляли десятки тысяч тонн разнообразного оружия, оставшегося после ожесточенного противостояния 1979-1989 годов.

С новой силой гражданская война в Афганистане вспыхнула в 1992 году и фактически не прекращается и сегодня.